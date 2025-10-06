Замглавы Колпинского района Владимир Девяткин покинул должность

Руководство Колпинского района Петербурга покинул заместитель главы района Владимир Девяткин. Как сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе районной администрации, 1 октября он отработал свой последний день в этой должности.

Девяткин проработал в районной администрации более десяти лет. Вся его карьера связана с Колпинским районом. В 2009 году он избрался в местный совет МО "Колпино", а осенью 2013 года сложил депутатские полномочия и перешел на госслужбу. Тогда он занял пост начальника сектора дежурной службы администрации Колпинского района. Последние годы он занимал пост заместителя главы администрации.

В 2025 году в Колпинском районе произошли серьезные кадровые перестановки. Главу района Юлию Логвиненко уволили со службы после возбуждения в отношении нее уголовного дела по статье о получении взятки. Руководить районом стал Николай Гордей.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру