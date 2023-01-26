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Новости 17:19

В администрации Василеостровского района появился новый заместитель главы

фото ЗакС политика В администрации Василеостровского района появился новый заместитель главы

Заместитель председателя комитета Смольного по образованию Сергей Тимофеев перешел на аналогичную должность в администрацию Василеостровского района, обратило внимание ЗАКС.Ру 26 января. Данные о новом сотруднике появились на сайте администрации. 

До прихода в комитет по образованию Тимофеев восемь лет проработал в администрации Калининского района. Сперва на должности начальника отдела образования, а в 2014 году стал заместителем главы районной администрации. 

Напомним, в конце 2022 года в администрации Василеостровского района сменился руководитель. Губернатор Александр Беглов назначил на этот пост генерала-лейтенанта Михаила Соболева. Предыдущий глава района Эдуард Ильин сейчас находится в розыске из-за подозрений во взяточничестве. Кроме Ильина уголовному преследованию подверглись некоторые другие сотрудники администрации. 

Недавно Соболев рассказал ЗАКС.Ру, что в районной администрации продолжается работа по становлению коллектива.  В декабре должность заместителя главы администрации по собственному желанию покинул бывший депутат Законодательного собрания Виталий Мартыненко

Константин Леньков, фото: сайт администрации Калининского района


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