В администрации Василеостровского района появился новый заместитель главы

Заместитель председателя комитета Смольного по образованию Сергей Тимофеев перешел на аналогичную должность в администрацию Василеостровского района, обратило внимание ЗАКС.Ру 26 января. Данные о новом сотруднике появились на сайте администрации.

До прихода в комитет по образованию Тимофеев восемь лет проработал в администрации Калининского района. Сперва на должности начальника отдела образования, а в 2014 году стал заместителем главы районной администрации.

Напомним, в конце 2022 года в администрации Василеостровского района сменился руководитель. Губернатор Александр Беглов назначил на этот пост генерала-лейтенанта Михаила Соболева. Предыдущий глава района Эдуард Ильин сейчас находится в розыске из-за подозрений во взяточничестве. Кроме Ильина уголовному преследованию подверглись некоторые другие сотрудники администрации.

Недавно Соболев рассказал ЗАКС.Ру, что в районной администрации продолжается работа по становлению коллектива. В декабре должность заместителя главы администрации по собственному желанию покинул бывший депутат Законодательного собрания Виталий Мартыненко.

Константин Леньков, фото: сайт администрации Калининского района