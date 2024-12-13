Михаил Казаков стал заместителем председателя комитета по транспорту Петербурга

В комитете по транспорту Петербурга назначен новый заместитель председателя – Михаил Казаков, он будет отвечать за развитие платного парковочного пространства и управление дорожным движением, об этом 13 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Как отмечает издание, Михаил Казаков имеет значительный опыт в сфере цифровизации городской инфраструктуры. Ранее он руководил компанией "Расчетные решения", которая входит в экосистему "Сбера". Под его руководством внедрялись инновационные сервисы для транспорта, ЖКХ и других социальных сфер. Одним из значимых проектов компании стало участие в создании платформы "Сбертройка". До этого Казаков занимал руководящую должность в "Почте России", где курировал один из ключевых департаментов.

Напомним, что в октябре зампредом комтранса и куратором парковочного сектора стал Ренат Ягудин. Однако спустя месяц он был задержан по подозрению в получении взятки, связанной с его прежней работой в сфере пассажирских перевозок.

Фото: ЗАКС.Ру