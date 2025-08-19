Стоимость платной парковки может вырасти уже в пределах полутора месяцев

Новые тарифы на платную парковку в Петербурге могут заработать через месяц или полтора, сообщила 19 августа "Фонтанка" со ссылкой на замглавы комитета по транспорту Михаила Казакова. Минимальная стоимость стоянки автомобиля на улице будет соответствовать существующей и составит 100 рублей за час.

Казаков назвал повышение тарифов на парковку непопулярной мерой, но отметил, что она станет одним из способов разгрузки улиц в центральных районах. Существующий способ тарификации не стимулирует автовладельцев оставлять машины во дворах или на перехватывающих парковках и пользоваться общественным транспортом. В результате загруженность улиц в центральных районах порой не позволяет припарковаться местным жителям, заявил чиновник.

Днем ранее комтранс представил новый перечень зон платной парковки в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном районах города. Улицы в них распределены по четырем категориям загрузки. В соответствии с присвоенным коэффициентом будет взиматься плата за стоянку автомобиля.

К категории с коэффициентом "КЗ 1" отнесены улицы с загрузкой парковки менее 50% от имеющихся мест. Дороги с загрузкой 50-70% получили коэффициент "КЗ 2", с загрузкой в 70-85% — коэффициент "КЗ 3". Наибольший коэффициент, "КЗ 4", присвоен улицам с загрузкой более 85%. Ранее сообщалось о том, что стоимость парковки в зависимости от категории улицы будет колебаться от 100 до 360 рублей за час. Однако эта информация по-прежнему остается без подтверждения. Как передает слова Казакова "Деловой Петербург", сейчас стоимость парковки проходит стадию согласования.

На прошлой неделе комтранс предупредил автомобилистов об изменении нумерации парковочных зон с 29 августа.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру