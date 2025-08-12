В Петербурге меняется нумерация парковочных зон

Нумерация парковочных зон Единого городского парковочного пространства изменится с 29 августа, предупредили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга 12 августа. Сотрудники Городского центра управления парковками (ГЦУП) уже начали заменять информационные таблички.

Как подчеркнули в пресс-службе комтранса, на новых табличках будет указан действующий номер парковочной зоны, а также номер, которые ему присвоят с 29 августа. При этом приложение "Парковки Санкт-Петербурга" автоматически определит место расположение автомобиля и выберет парковочную зону при оплате.

Водителей, которые оплачивают парковку другими методами, призвали ориентироваться на новые информационные таблички или воспользоваться картами на сайте "Парковки Санкт-Петербурга".

Напомним, в начале июня ГЦУП заключил контракт для анализа расчета платы за пользование платной парковкой в соответствии с уровнем загруженности. Согласно ему, выбранный исполнитель должен был рассчитать размер дифференцированного тарифа за парковку менее чем за две недели. В результате подрядчик не смог выполнить свои обязательства, и ГЦУП расторг контракт.

Отметим, что о возможном введении дифференцированного тарифа на парковку в Петербурге говорил замглавы комитета по транспорту Михаил Казаков еще в феврале 2025 года. При этом Казаков отмечал, что никаких конкретных решений на тот момент принято не было. Планы изменить размер платы за парковку в середине апреля подтвердил председатель комтранса Валентин Енокаев. По словам Енокаева, они затронут не все участки, а лишь наиболее загруженные.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру