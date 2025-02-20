Дифференцированный тариф на парковку могут ввести в Петербурге

О возможности введения дифференцированного тарифа на парковку рассказал 19 февраля замглавы комитета по транспорту Михаил Казаков в эфире "Радио Россия", сообщила "Фонтанка.ру". Заявление прозвучало в ответ на вопрос о причинах установки максимального тарифа в 391 рубль для легковых машин, который на деле не используется. При этом чиновник подчеркнул, что никаких конкретных решений пока не принято.

По словам Казакова, Смольный ищет способы решения проблемы загруженности центральных районов. По его мнению, нынешний тариф не позволяет жителям города эффективно использовать свои разрешения на парковку. Подобная ситуация наблюдается, например, в туристический сезон.

Согласно опубликованному 24 января постановлению правительства Петербурга, максимальный размер платы за пользование платной парковкой на улицах города может достигать 783 рубля за час стоянки. При этом, согласно данным сервиса "Парковки Санкт-Петербурга", фактически стоимость одного часа составляет 39 рублей для владельцев мопедов и мотоциклов, 100 рублей — для владельцев легковых автомобилей до 3,5 тонн и 198 рублей для водителей прочих категорий транспорта.

Отметим, что сейчас платные парковочные зоны расположены в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Всего они включают 652 участка улиц. При этом 10 февраля стало известно, что в 2025 году платная парковочная зона может охватить еще 29 участков в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга. Речь идет о небольших улицах и набережных, которые ранее не были включены по разным причинам.

В конце января в аэропорту Пулково повысили тарифы на парковку с 350 до 400 рублей за полчаса. При этом в декабре 2024 года Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало тарифы и без того завышенными. Также в начале февраля Заксобрание приняло закон о штрафах до 5 тысяч рублей за парковку на эксплуатационной маркировке во дворах.

Фото: ЗАКС.Ру