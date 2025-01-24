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Новости 17:51

Максимальная стоимость парковки на улицах приблизилась к 800 рублям за час

фото ЗакС политика Максимальная стоимость парковки на улицах приблизилась к 800 рублям за час

Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Петербурга об установлении максимального размера платы за пользование платной парковкой на улицах города, документ опубликован 24 января на сайте Смольного. Согласно тексту, показатель вырос в разы относительно изначально закладывавшихся расценок и составил на пике почти 800 рублей за час стоянки. Стоит отметить, что речь идет о предельной цене, не совпадающей с реальной платой.

Постановление гласит, что максимальная цена парковки для двухколесного транспорта категорий "А" и "М" (мотоциклы и мопеды) установлена в наступившем году в размере 195,68 рубля за час. Для машин категории "В" цена составила 391,36 рубля, для транспорта иных категорий — 782,72 рубля.

При этом в проекте постановления, выложенном для антикоррупционной экспертизы в конце ноября 2024 года, были указаны совсем другие цифры. Час парковки для транспорта категорий "А" и "М" там был указан на уровне 47,15 рубля, для категории "В" он составлял 157,12 рубля, а для иных категорий транспорта — 235,7 рубля.

В то же время, согласно данным сервиса "Парковки Санкт-Петербурга", реальная стоимость платной стоянки в 2025 году осталась такой же, как и годом ранее. С владельцев мопедов и мотоциклов по-прежнему требуют по 39 рублей за час, стоянка легковой машины обходится в 100 рублей за час, а час парковки транспорта иной категории стоит 198 рублей. Ранее комитету по транспорту уже приходилось объяснять, что максимальная стоимость парковки не соотносится с ее реальной ценой.

Фото: ЗАКС.Ру


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