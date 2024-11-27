Максимальная стоимость парковки в Петербурге может вырасти в следующем году

На сайте Смольного 27 ноября появился проект постановления о максимальном размере платы за пользование платными парковками на дорогах регионального значения в Петербурге в 2025 году. Документ выложен для антикоррупционной экспертизы, расценки в нем выше тех, что были заложены на текущий год.

Согласно документу, максимальная стоимость парковки транспортных средств категории "А" и "М" (мотоциклы и мопеды) с 1 января следующего года может составить 47,15 рубля. Аналогичный показатель для машин категории "В" может увеличиться до 157,12 рубля, а для транспорта иных категорий — до 235,7 рубля.

В 2024 году максимальный тариф для транспорта категории "А" и "М" составляет 45,07 рубля за час парковки, для транспорта категории "В" — 150,2 рубля, а для прочего транспорта — 225,31 рубля. Следует отметить, что речь здесь идет именно о предельной стоимости, реальная же может заметно отличаться от этого показателя. Так, согласно данным сервиса "Парковки Санкт-Петербурга", сейчас владельцы мопедов и мотоциклов должны платить по 39 рублей за первый час парковки, автовладельцы с машинами массой до 3,5 тонн — по 100 рублей, а прочие водители — по 198 рублей за первый час стоянки.

Годом ранее комитет по транспорту был вынужден объяснять, что повышение максимальной платы за парковку необязательно влечет за собой рост реальных тарифов. При этом индексация первого показателя все равно проводится ежегодно.

Фото: ЗАКС.Ру