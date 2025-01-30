Парковка в Пулково подорожала, несмотря на претензии УФАС

В аэропорту Пулково повысили тарифы на парковку спустя месяц после того, как Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало их завышенными. Об изменении цен сообщает "Фонтанка" 30 января, отметив, что стоимость краткосрочной парковки за полчаса увеличилась с 350 до 400 рублей.

В пресс-службе аэропорта пояснили, что пересмотр цен был вызван уровнем инфляции. Это решение привело к увеличению часовых и суточных тарифов на 50–100 рублей. В компании также подчеркнули, что не согласны с решением антимонопольной службы и обжалуют его в суде.

Ранее, в декабре 2024 года, УФАС сообщило об отсутствии объективных причин для значительного роста цен на парковку в аэропорту Петербурга. А еще в мае глава регионального отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова рассказывала в своем Telegram-канале о необходимости властей города обратить внимание на эту ситуацию.

фото: ЗАКС.Ру