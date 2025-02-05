ЗакС принял закон о штрафах за парковку на эксплуатационной разметке

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 5 февраля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о штрафах за размещение транспортного средства на эксплуатационной маркировке во дворах, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ отправлен на подписание губернатору. После вступления закона в силу физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей за такое нарушение.

Теперь за оставление машин в зоне эксплуатационной разметки, которая используется для обозначения мест, где запрещена остановка и стоянка во дворах, например, возле мусорных контейнеров или пожарных гидрантов, физических лиц смогут штрафовать на сумму от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф может составлять от 5 тысяч до 40 тысяч рублей. Для юрлиц - от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Исключением станет транспорт коммунальных и аварийно-спасательных служб. Ответственной за соблюдением закона будет ГАТИ.

На рассмотрение законопроекта депутатам городского парламента потребовался почти год. Он был внесен Михаилом Барышниковым, Всеволодом Беликовым, Вячеславом Бороденчиком, Алексеем Цивилевым и Денисом Четырбоком еще в марте 2024 года.

Эксплуатационная маркировка как термин появилась в правилах благоустройства в 2023 году. Тогда же у петербургских муниципалов полномочие по размещению такой разметки на территории муниципалитетов. Первыми этим правом воспользовались в МО "Коломяги" в августе 2024 года.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру