В Петербурге хотят штрафовать за парковку авто на эксплуатационной маркировке

В Мариинском дворце комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Законодательного собрания обсудила изменения в закон об административных правонарушениях касаемо парковок, об этом 25 марта сообщили в пресс-службе ЗакСа.

Петербургские депутаты предлагают установить ответственность за нарушение запрета на парковку транспортных средств на эксплуатационной маркировке. Для физических лиц штраф будет до 5 тысяч рублей, для должностных – до 40 тысяч, а для юридических – до 500 тысяч.

Такой разметкой обозначают повороты на внутриквартальных проездах, площадки для сбора ТКО, территории пожарных гидрантов и так далее. На такой маркировке парковка запрещена.

"Эксплуатационная маркировка была введена по просьбам горожан и муниципалитетов, чтобы сделать возможным проезд по дворам машин скорой помощи, техники МЧС и коммунальных служб. Нередко сделать это практически невозможно из-за плотной парковки, что особенно критично в чрезвычайных ситуациях. Проектом предлагается ввести штрафы за оставление автомобилей на эксплуатационной маркировке", – сказал председатель комиссии, депутат Алексей Цивилев ("Единая Россия").

Также он отметил, что следить за соблюдением правил будет Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ).

Фото: ЗАКС.Ру