Спикер ЗакСа Александр Бельский заработал в 2023 году 7,7 млн рублей

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 27 апреля в своем Telegram-канале опубликовал сведения о доходах и имуществе за 2023 год. Годовой заработок спикера составил 7,7 млн рублей, а у его супруги - 2,4 млн рублей.

Никакого имущества на Бельского не записано: ни квартир, ни автомобилей. Вся недвижимость и транспорт числятся за женой председателя Виктории Бельской. Это доля (⅕) земельного участка площадью 740 кв.м, еще два земельных участка площадью 840 и 3383 кв.м, а также жилой дом, квартира и строение. Из автомобилей - люксовый седан Jaguar XF и кроссовер BMW X7 xDrive30d.

Из пятерых детей спикера сведения о доходах представлены только за четырех (вероятно, один ребенок уже совершеннолетний). О доходах отчитался лишь один ребенок - 67 тысяч рублей.

Напомним, с прошлого года декларации публикуются в обезличенном формате. На сайте парламента опубликован лишь сводный перечень доходов депутатов. Самый высокий заработок у депутата под номером восемь - он отчитался о доходе в 210 млн рублей за 2023 год. Имя этого депутата неизвестно, однако часть парламентариев пообещали раскрыть свои доходы.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру