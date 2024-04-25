"Я не восьмой": Кто из депутатов закса готов показать декларации

Лидеры фракций в Законодательном собрании Петербурга в большинстве своем не стали возражать против добровольной публикации поименных деклараций депутатов парламента. Сейчас согласно действующему законодательству их сведения о доходах и имущественном публикуются в обезличенном виде. Однако все уверены, что скрывать им нечего.

Про обобщенные сведения о заработке петербургских депутатов ЗАКС.Ру рассказывал 23 апреля. За 2023 год минимальный доход парламентария составил 4,2 млн рублей. Лидером рейтинга оказался неизвестный депутат под номером 8. Он заработал за отчетный период 210 млн рублей.

В "Единой России" не считают необходимым требовать от своих представителей в ЗакСе обнародования деклараций. Лидер фракции Павел Крупник рассказал ЗАКС.Ру, что парламентарии будут самостоятельно решать, делиться этой информацией или нет.

- Что, я буду собирать взрослых людей и говорить "Давайте будем публиковать"? Каждый примет для себя личное решение. Как и в предыдущих годах. Поверьте, скрывать особо нечего депутатам Законодательного собрания от фракции "Единая Россия". Никто из нас не является каким-то мегаизвестным бизнесменом. Иностранных счетов нет, второго гражданства не имею, - рассказал Крупник.

В ЛДПР и партии "Новые люди" концептуально не против публикации своих деклараций, однако какого-либо общего решения во фракциях на этот счет нет, но представители фракций пообещали обсудить вопрос с коллегами.

- Я могу раскрыть. Я не "восьмой". У меня бухгалтерия заполняет, точно такого не было. Я спрошу [у других членов фракции, будут ли они публиковать свои декларации]. Чтобы это не принималось как какой-то самопиар. Нам скрывать нечего, мы люди из бизнеса. Просто когда начинаешь больше всех выскакивать — кто-то скажет "Вы хотите попиариться на этой теме". Но это не наша история, - заявил лидер "Новых людей" Дмитрий Павлов.

- Про восьмой номер или пиар? - уточнил корреспондент ЗАКС.Ру.

- Про восьмой номер. Пиар-то это к нам, а про восьмой номер — не к нам, - пояснил парламентарий.

В "Яблоке", "Справедливой России — За правду" и КПРФ с уверенностью заявили, что раскроют свои доходы на своих ресурсах в интернете.

- Декларации планируем публиковать на сайте Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ, как мы всегда делали это в предыдущие годы. Мы как фракция выступали против обезличивания деклараций. Соответственно, будучи последовательными, мы каждый год, после того как они обезличенно опубликованы на сайте Законодательного собрания, публикуем их на сайте партийном, и произойдет это примерно через одну неделю, - рассказал лидер фракции КПРФ Роман Кононенко.

Идею размещать данные о доходах на сайте также поддержала лидер фракции СРЗП Марина Шишкина, которая призналась, что ничем новым порадовать не может.

- Будем делать, конечно, на сайте. Самая удобная форма. Я в прошлом году вывесила в Telegram-канале. Это такая огромная, тяжелая история. На сайте, наверное, самая правильная. В моей семье за этот год ничего не изменилось. Денег мне здесь больше не заплатили. Квартир я не купила. У супруга та же самая история. Думаю, ничем новым я не порадую. Наверное, мои коллеги по фракции меня поддержат, - сказала Шишкина.

Напомним, двое членов фракции "Яблоко" уже раскрыли свои доходы. Их заработок в 2023 году составил по 5 млн рублей.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру