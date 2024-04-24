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Новости 18:24

Фракция "Яблоко" рассказала о доходах своих депутатов

фото ЗакС политика Фракция "Яблоко" рассказала о доходах своих депутатов

В пресс-службе фракции "Яблоко" в Законодательном собрании Петербурга первыми решили поделиться с ЗАКС.Ру декларациями своих депутатов о доходах и имуществе за 2023 год, вопреки законной возможности не раскрывать эти данные. Двое членов фракции за прошедший год заработали в общей сложности 10,1 млн рублей. 

Лидер фракции Александр Шишлов за год заработал 5 млн рублей, а его супруга — 423 тысячи рублей. В собственности у "яблочника" есть доля (⅘) в квартире площадью 104 кв. м. Автомобиль в семье один — кроссовер Citroën C5 Aircross. 

Его коллега Борис Вишневский* также отчитался о доходе в 5 млн рублей, а его супруга задекларировала доход в 319 тысяч рублей. У Вишневского в собственности доля (1/2) в квартире площадью 82,9 кв. м. Машина тоже одна — Opel Astra. 

Напомним, декларации депутатов с прошлого года публикуются в обезличенном виде. Самый высокий заработок среди парламентариев составил 210 млн рублей. Это почти в два раза больше прошлогоднего рекорда. У кого именно прошлый год оказался столь удачным — пока неизвестно.

*Минюст внес Бориса Вишневского в реестр иностранных агентов

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис (внесен в реестр иностранных агентов) Лазаревич 
Шишлов Александр Владимирович 




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