ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16:40

В Петербурге арестовали обвиняемых в обналичивании более 7 млрд рублей

фото ЗакС политика В Петербурге арестовали обвиняемых в обналичивании более 7 млрд рублей

В Петербурге до 24 июня заключили под стражу шестерых человек, проходящих по делу о создании преступного сообщества (ст. 210 УК) и незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК), передает объединенная пресс-служба городских судов. О возбуждении дела против них стало известно от Следственного комитета в четверг. Седьмой фигурантке назначили запрет определенных действий. 

Четверо из арестованных представляют различные ООО, трое характеризуются как безработные.

По официальной версии, за три года организаторы и участники криминального сообщества обналичили 7,8 млрд рублей, которые поступили на их счета от подконтрольных юрлиц. Полученный фигурантами нелегальный доход оценивается следствием в 552 млн рублей.

Шестеро арестованных настаивали на более мягкой мере пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама