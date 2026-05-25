Петербуржца оштрафовали на 550 тысяч рублей за донаты ФБК*

Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал Константина Егорова на 550 тысяч рублей за перечисление средств Фонду борьбы с коррупцией*, сообщили 25 мая в объединенной пресс-службе городских судов. Общая сумма, которую фигурант перевел на счет ФБК*, составила 7 тысяч рублей. Мужчину признали виновным в финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК).

"Егоров, действуя умышленно, перешел по ссылке [...], где перечислил 1 000 рублей со своего банковского счета и осуществил подключение дальнейшего систематического списания денежных средств", - заявили в пресс-службе.

Суд установил, что деньги на счет ФБК* Егоров перечислял с августа 2021 года. Тогда организация уже была признана экстремистской и запрещена в России. Фигурант признал вину и раскаялся в содеянном. Мобильный телефон Егорова передали в собственность государства.

В начале мая суд оштрафовал на 300 тысяч рублей петербуржца, который перечислил Фонду борьбы с коррупцией* 700 рублей. Донаты запрещенной организации он отправлял в период с августа 2021 по февраль 2022 года.

*ФБК и Anti-Corruption Foundation,Inc по решению суда признаны экстремистскими и террористическими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и Anti-Corruption Foundation внесены в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций

