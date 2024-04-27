Беглов поздравил с юбилеем телеведущего Киселева

Петербургский губернатор Александр Беглов счел важным с опозданием отреагировать на 70-летний юбилей, который в пятницу отпраздновал известный телеведущий Дмитрий Киселев, несколько десятилетий работающий на ВГТРК. Глава города отметил, что сотрудник гостелевидения в 1970-е годы заканчивал ЛГУ (нынешний СПбГУ). Беглов считает Киселева журналистом и притом талантливым.

"Вас отличает глубокий патриотизм и высокое чувство ответственности. Россияне ждут Вашего смелого, сильного и бескомпромиссного слова в защиту нашего Отечества", - говорится в поздравлениях, опубликованных на сайте Смольного.

Накануне Киселева поздравил белорусский президент с 30-летним стажем Александр Лукашенко. Он обнаружил у гендиректора МИА "Россия сегодня" широкий кругозор, способность критически мыслить и поблагодарил юбиляра за лояльное освещение официальной белорусской политики.

Фото: ЗАКС.Ру