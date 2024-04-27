Бывшая сотрудница "Крестов" отсудила деньги у УФСИН по Петербургу

Колпинский районный суд Петербурга занял сторону бывшей сотрудницы СИЗО "Кресты" Светланы Твороговой в ее споре с региональным управлением Федеральной службы исполнения наказаний. В ее пользу взыскали 20 тысяч рублей, передает объединенная пресс-служба городских судов. Во столько была оценена компенсация морального ущерба.

В 2019-2022 годах Творогова работала в пенитенциарном учреждении, занимая должность начальника психологической лаборатории. За два месяца перед увольнением в полученной медицинской справке женщина увидела выдержку из своей служебной характеристики, которая, по мнению истицы, порочила ее честь и достоинство, а также деловую репутацию.

На заседании представитель УФСИН подтвердил написанное в характеристике, сказав, что бывшая сотрудница ведомства не справлялась со своими обязанностями. При этом в деле задокументировано, что для этого имелась объективная уважительная причина, а именно болезнь и временная нетрудоспособность.

Фото: ЗАКС.Ру