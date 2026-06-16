Поджигателя тепловоза на станции Ручьи приговорили к 12 годам колонии

Санкт-Петербургский городской суд 16 июня приговорил Сергея Сахарова к 12 годам лишения свободы по делу о диверсии с причинением значительного имущественного ущерба (ч. 2 ст. 281 УК), сообщила объединенная пресс-служба судов. Молодого человека признали виновным в поджоге тепловоза на железнодорожной станции Ручьи, в результате которого РЖД был причинен материальный ущерб более чем на 6,5 млн рублей.

Первые три года осужденный проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск о возмещении причиненного ущерба.

Как установил суд, утром 18 января 2025 года Сахаров прибыл к тупиковому пути станции Ручьи, где находился тепловоз. Взломав дверь кабины машиниста, он проник внутрь, разлил заранее подготовленную зажигательную смесь и устроил поджог. В результате пожара полностью выгорела кабина машиниста, а также была повреждена высоковольтная камера локомотива. По версии следствия, мужчина действовал по указке неустановленных лиц.

Сахаров признал свою вину. Он заявил, что находился под психологическим воздействием, однако понимал, что совершает поджог объекта, имеющего значение для транспортной инфраструктуры.

Молодого человека задержали на следующий день после поджога тепловоза. Изначально ему предъявили обвинение по статье о совершении теракта (ч. 1 ст. 205 УК).

Накануне суд в Петербурге отправил под домашний арест подростка, подозреваемого в поджоге транспортной инфраструктуры Октябрьской железной дороги. Ему вменяют совершение теракта. По версии следствия, молодой человек поджег релейный шкаф и светофор на железнодорожном перегоне Ржевка — Пискаревка.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру