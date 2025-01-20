Суд арестовал обвиняемого в поджоге тепловоза на станции "Ручьи"

Красногвардейский районный суд определился с мерой пресечения Сергею Сахарову, обвиняемому в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ) из-за поджога тепловоза на станции "Ручьи", сообщила 20 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Горожанина отправили под арест до 17 марта.

По версии следствия, не позднее утра 18 января Сахаров совершил из хулиганских побуждений поджог тепловоза с целью его уничтожения, после чего скрылся с места преступления. Причиненный ОАО"РЖД" ущерб оценили в 12 млн рублей, произошедшее квалифицировали как теракт.

Сахаров был задержан на следующий день, тогда же ему было предъявлено обвинение, уточнили в судебной пресс-службе. Ранее о задержании сообщил Telegram-канал Управления на транспорте МВД по СЗФО. Из распространенного поста следовало, что речь идет о молодом человеке 22 лет от роду.

В конце 2024 года Невский райсуд арестовал на два месяца двоих несовершеннолетних за бросок бутылки с зажигательной смесью в отделение "Почты России" на проспекте Большевиков. Сам инцидент произошел 25 декабря, в МВД сообщали, что подростки получали инструкции от неизвестных по телефону.

Фото: Транспортная полиция СЗФО / Telegram