Суд арестовал подростка, бросившего "коктейль Молотова" в отделение почты на Большевиков

Невский районный суд Петербурга вечером 28 декабря арестовал на два месяца несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 205 УК), сообщили в Объединенной пресс-службе судов города. Он пробудет в следственном изоляторе до 26 февраля. По версии следствия, 17-летний юноша бросил бутылку с зажигательной смесью в отделение "Почты России" на проспекте Большевиков. Силовики считают, что к происшествию причастны двое подростков. Арестованный частично признал вину.

"Следствие полагает, что 25.12.2024 не позднее 15 часов 45 минут фигурант, совместно с иным лицом, находясь у ОПС № 193231 "Почты России", расположенного по адресу г. СПб, пр. Большевиков, д. 2 А, совершили поджог, бросив подожженную бутылку с зажигательной смесью в окно отделения почтовой связи, после чего, дождавшись возгорания, с места совершения преступления скрылись", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в скором времени обвинение предъявят и второму задержанному 16-летнему подростку. Ему также собираются избрать меру пресечения. В МВД рассказали, что задержанные действовали по указанию неизвестных, которые связались с одним из них по телефону. По статье о совершении теракта группой лиц грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Напомним, в конце декабря в Петербурге произошел ряд попыток поджогов административных зданий и соцобъектов. 23 декабря суд арестовал женщину, которая устроила взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру