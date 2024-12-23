Суд арестовал обвиняемую в подрыве банкомата "Сбера" на Среднеохтинском проспекте

Красногвардейский районный суд отправил в СИЗО Антонину Золотареву, обвиняемую в теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ) из-за взрыва в помещении "Сбера" на Среднеохтинском проспекте, сообщила 23 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Под стражей петербурженка пробудет, как минимум, до 20 февраля 2025 года.

По версии следствия, 21 декабря Золотарева вошла в помещение "Сбера" в доме № 10 лит. А по Среднеохтинскому проспекту, где вылила горючую жидкость и подожгла ее. В результате этих действий произошел взрыв и возгорание помещений финансовой организации.

Задержание Золотаревой произошло в тот же день. В воскресенье, 22 декабря, ей предъявили обвинение.

В суде следствие ходатайствовало об аресте обвиняемой. Сама петербурженка и ее защитник ходатайствовали о назначении запрета определенных действий.

Ранее до 20 февраля был арестован Александр Никифоров, подозреваемый в трех поджогах банковских отделений в Колпино. В минувшую субботу, через несколько часов после взрыва в "Сбере", к петербуржцам обратился губернатор Александр Беглов. В распространенном сообщении он призвал горожан к спокойствию, объявив его "нашим оружием не хуже "Орешника"".

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга