Подозреваемого в поджоге банкоматов в Колпино арестовали до 20 февраля

Колпинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста для Александра Никифорова, которого подозревают в поджогах в трех банках в Колпино, передает 23 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. Арест продлится до 20 февраля 2025 года.

По версии следствия, 13 декабря с 13:50 до 15:20 Никифоров проник в помещения "Альфа-Банка", "Газпромбанка" и "Сбербанка", разлил горючую жидкость на банкоматы и поджег их. В результате в "Альфа-Банке" и "Сбербанке" произошли взрывы и возгорания, а в "Газпромбанке" дело до конца довести не удалось, причины не уточняются. В первых двух случаях его подозревают в совершении террористического акта (ч. 1 ст. 205 УК РФ), в третьем — в попытке совершения теракта (ч. 3 ст. 30 – ч. 1 ст. 205 УК РФ). Обвинение пока не предъявлено.

Напомним, что в субботу, 21 декабря, в отделении банка "Сбер" на Среднеохтинском проспекте прогремел взрыв. Сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в причастности к этому инциденту 68-летнюю пенсионерку. Глава Красногвардейского района Андрей Хорт уточнил, что пострадавших в результате случившегося нет.

фото объединенной пресс-службы судов Петербурга