Полиция задержала подростка по делу о поджоге почты на Большевиков

В Невском районе Петербурга 27 декабря задержали 17-летнего жителя Сестрорецка, подозреваемого в поджоге отделения почты на проспекте Большевиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Силовики нашли его на улице Седова.

Инцидент произошел днем 25 декабря: неизвестный бросил в витрину здания бутылку с горючей жидкостью и зажженным фитилем. В результате металлический отступ окна оплавился, однако никто не пострадал. По предварительной информации, подросток совершил преступление по указанию неизвестных, которые связались с ним по телефону.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК РФ). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

фото: ЗАКС.Ру