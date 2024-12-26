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Новости 17:19

На Большевиков неизвестный бросил "коктейль Молотова" в отделение почты

фото ЗакС политика На Большевиков неизвестный бросил "коктейль Молотова" в отделение почты

На проспекте Большевиков в Петербурге неизвестный кинул "коктейль Молотова" в витрину отделения почты, об этом 26 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Инцидент произошёл вечером в среду, 25 декабря. Сообщение о происшествии поступило в полицию около пяти часов вечера. Прибывшие правоохранители установили, что бутылка с горючей смесью оплавила металлический отступ окна. В результате произошедшего никто не пострадал.

На месте происшествия были изъяты фрагменты разбившейся стеклянной бутылки и кусок марли, сняты отпечатки пальцев . Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

Напомним, что в понедельник, 23 декабря, Красногвардейский районный суд отправил в СИЗО пенсионерку, которая подожгла отделение банка "Сбер" на Среднеохтинском проспекте.

Фото: ЗАКС.Ру


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