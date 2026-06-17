Обвиняемого в теракте на станции "Шувалово" арестовали на два месяца

Выборгский районный суд Петербурга арестовал до 15 августа Агила Алиева по обвинению в совершении террористического акта (ст. 205 УК), сообщили 17 июня в объединенной пресс-службе городских судов. Фигуранта задержали во вторник, 16 июня.

По данным следователей, Алиев ночью 16 июня поджег релейный шкаф рядом со станцией "Шувалово" на Октябрьской железной дороге. Фигурант хотел скрыться, утверждают в СК, но его задержали на месте происшествия. В пресс-службе судов не уточнили, пострадал ли кто-то в результате поджога.

Обвиняемый против меры пресечения не возражал. По статье о теракте предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Несколькими днями ранее суд в Петербурге арестовал подростка, подозреваемого в поджоге транспортной инфраструктуры Октябрьской железной дороги. По версии следователей, несовершеннолетний совершил этот поступок в День России, 12 июня, для дестабилизации работы органов власти.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру