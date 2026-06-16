Суд оштрафовал художницу Скочиленко по делу о дискредитации армии

Ленинский районный суд Петербурга 16 июня оштрафовал художницу Александру Скочиленко на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Заседание прошло в отсутствие привлекаемой петербурженки, которая уже почти два года находится за рубежом. Также в суд не пришла ее адвокат Яна Неповинова.

Дело об административном правонарушении поступило судье Елене Самсоновой во второй половине мая, сам протокол датируется 4 мая. Судья зачитала материалы дела, из которых следовало, что протокол на Скочиленко составили из-за ее автобиографического комикса "Книга о репрессиях". Само издание выложено в открытый доступ. Правоохранители посчитали, что в нем содержится целый ряд высказываний, способных дискредитировать Российскую армию.

"Информационный материал, автором которого является Скочиленко Александра Юрьевна, направленный на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации и Национальной гвардии Российской Федерации", — говорится про "Книгу о репрессиях" в протоколе

Скочиленко известна по уголовному делу о распространении фейков об армии (ст. 207.3 УК РФ), возбужденном из-за распространения пацифистских стикеров под видом ценников в магазине "Перекресток" на Васильевском острове. В ноябре 2023 года суд приговорил ее к семи годам лишения свободы. Спустя 8,5 месяца Скочиленко вывезли за рубеж в рамках обмена заключенными, произведенного между Россией и странами Запада.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру