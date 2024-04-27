С 2025 года иностранцам хотят ввести регистрацию сим-карт только по биометрии

Минцифры РФ разработало законопроект, который ограничит продажу сим-карт иностранным гражданам и лицам без гражданства, об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно законопроекту, иностранцы смогут получить возможность пользоваться связью только после регистрации в Единой биометрической системе. Заключить договор в интернете они, в таком случае, не смогут.

Помимо биометрии, в договоре нужно будет указать IMEI устройства, в котором будет установлена сим-карта. Если она будет использоваться в другом устройстве, то связь будет отключена.

Оповещение о новых правилах должно будет прийти иностранцам до 1 февраля 2025 года. До 1 марта 2025 года сим-карты должны быть переоформлены с учетом новых правил.

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