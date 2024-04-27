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Новости 17:36

Из-за стрельбы по полицейскому в Петербурге возбудили второе уголовное дело

фото ЗакС политика Из-за стрельбы по полицейскому в Петербурге возбудили второе уголовное дело

Следственный комитет в Петербурге возбудил второе дело в связи с инцидентом в доме № 60 по Лермонтовскому проспекту, произошедшим накануне рано утром.

Речь идет о перестрелке между 42-летним жильцом квартиры и полицией: правоохранитель применил табельное оружие после того, как обитатель квартиры ранил его коллегу. Смерть жильца наступила на месте, после чего возбудили дело о посягательстве на жизнь сотрудника правопорядка (ст. 317 УК). 

Второе дело 27 апреля заведено в связи с покушением на убийство (ч. 3 ст. 30 – ч.1 ст. 105 УК) 33-летнего фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов вместе с полицией.

Перед тем, как открыть стрельбу, погибший мужчина выпил опасную для жизни дозу лекарственных средств. По версии СК, таким образом он решил свести счеты с жизнью из-за затянувшейся депрессии, обусловленной экономическими причинами.

фото: ГСУ СК по Петербургу


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