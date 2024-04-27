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Новости 13:02

Экс-мундеп Сергей Кузин стал членом ТИК №32

фото ЗакС политика Экс-мундеп Сергей Кузин стал членом ТИК №32

Бывший депутат МО "Гавань" Сергей Кузин стал членом территориальной избирательной комиссии №32, сообщили 27 апреля в Санкт-Петербургской городской комиссии. Этот ТИК отвечает за проведение выборов в Василеостровском районе: в МО "Гавань" и МО "Морской". Кузин прошел в комиссию по партийной квоте от "Справедливой России - За правду". 

В конце марта Кузин по собственной инициативе сложил полномочия депутата МО "Гавань". В совете он занимал должность заместителя главы муниципалитета. 

Напомним, в сентябре 2024 года в Петербурге пройдут муниципальные выборы. Действующая глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина, избранная от СР, собирает свою команду для участия в голосовании. Она намерена представить своих кандидатов во всех пяти муниципальных образованиях Васильевского острова. 

Константин Леньков / Фото МО "Гавань"


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Упоминаемые персоны
Кузин Сергей Владимирович 




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