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Муниципал 12:38

Замглавы МО "Гавань" Сергей Кузин покинет совет 29 марта

фото ЗакС политика Замглавы МО "Гавань" Сергей Кузин покинет совет 29 марта

Муниципальный совет МО "Гавань" проголосовал за досрочное сложение мандата депутата, заместителя главы МО Сергея Кузина по его собственному заявлению, рассказал ЗАКС.Ру сам Кузин. Его полномочия прекратятся 29 марта. 

- Да, я слагаю полномочия. Написано мною заявление. Для чего это делаю - не комментирую. Это не вызвано каким-то давлением. По своим личным обстоятельствам, - рассказал Кузин. 

В разговоре с ЗАКС.Ру муниципал добавил, что не планирует принимать участие в муниципальных выборах в округе, которые пройдут в сентябре 2024 года. 

Напомним, Кузин избирался в совет МО "Гавань" в 2019 году от "Справедливой России". 

Ранее ЗАКС.Ру писал, что в МО "Ульянка" из-за проблем с деклараций лишили мандата эмигрировавшего мундепа Никиту Кириллова. 

Константин Леньков / Фото МО "Гавань"


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