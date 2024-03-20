В Ульянке лишили мандата эмигрировавшего в Финляндию депутата

Совет депутатов МО "Ульянка" на заседании 20 марта принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Никиты Кириллова, сообщил ЗАКС.Ру замглавы округа Павел Кондрашов. Основанием для лишения мандата послужила якобы не сданная декларация о доходах и имуществе. В сентябре 2022 года Кириллов покинул Россию.

В разговоре с ЗАКС.Ру Кириллов заявил, что всегда исправно отправлял декларацию и участвовал в жизни совета после отъезда. По его информации, претензии прокуратуры возникли из-за одного из счетов, однако он не знает, какого именно - все данные он заявлял в соответствии с действующим законодательством, добавил экс-мундеп.

За сложение полномочий проголосовали 11 депутатов, против - 1. Три человека воздержались. Кириллов предполагает, что интерес прокуратуры к нему возник после того, как он дал интервью одному финскому изданию о будущем оппозиции за рубежом.

"Это было ожидаемо. Но моя политическая деятельность будет продолжаться и дальше, корочка муниципального депутата в этом никогда не помогала", - рассказал Кириллов ЗАКС.Ру.

Напомним, экс-мундеп уехал из страны в первые сутки после объявления частичной мобилизации. Сейчас он занимается активизмом в Финляндии. Недавно он получил там политическое убежище.

Отметим, на этом же заседании муниципального совета рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий Романа Аксенкина из-за прогулов. Принять решение не удалось - не хватило голосов.

Константин Леньков / Фото Никиты Кириллова