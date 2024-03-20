Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 19:54

В Ульянке лишили мандата эмигрировавшего в Финляндию депутата

фото ЗакС политика В Ульянке лишили мандата эмигрировавшего в Финляндию депутата

Совет депутатов МО "Ульянка" на заседании 20 марта принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Никиты Кириллова, сообщил ЗАКС.Ру замглавы округа Павел Кондрашов. Основанием для лишения мандата послужила якобы не сданная декларация о доходах и имуществе. В сентябре 2022 года Кириллов покинул Россию. 

В разговоре с ЗАКС.Ру Кириллов заявил, что всегда исправно отправлял декларацию и участвовал в жизни совета после отъезда. По его информации, претензии прокуратуры возникли из-за одного из счетов, однако он не знает, какого именно - все данные он заявлял в соответствии с действующим законодательством, добавил экс-мундеп. 

За сложение полномочий проголосовали 11 депутатов, против - 1. Три человека воздержались. Кириллов предполагает, что интерес прокуратуры к нему возник после того, как он дал интервью одному финскому изданию о будущем оппозиции за рубежом.

"Это было ожидаемо. Но моя политическая деятельность будет продолжаться и дальше, корочка муниципального депутата в этом никогда не помогала", - рассказал Кириллов ЗАКС.Ру. 

Напомним, экс-мундеп уехал из страны в первые сутки после объявления частичной мобилизации. Сейчас он занимается активизмом в Финляндии. Недавно он получил там политическое убежище.

Отметим, на этом же заседании муниципального совета рассматривался вопрос о досрочном прекращении полномочий Романа Аксенкина из-за прогулов. Принять решение не удалось - не хватило голосов. 

Константин Леньков / Фото Никиты Кириллова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Ульянка
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Аксенкин Роман Сергеевич
Кириллов Никита Никитович
Упоминаемые персоны
Аксенкин Роман Сергеевич 
Кириллов Никита Никитович




Новости20 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама