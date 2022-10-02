Мундеп из Ульянки Никита Кириллов покинул Россию

Депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов уехал из России. Он опасался, что станет одним из первых, кого могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации. Муниципал сообщил ЗАКС.Ру, что сейчас находится в Финляндии.

Финскую границу Кириллов пересек в ночь на 22 сентября. Сборы проходили в спешке: оформил генеральную доверенность, обменял рубли на евро, собрал чемодан и сел на автобус. 35-летний мундеп имеет удостоверение участника боевых действий, а также востребованную военную специальность и категорию "А". Согласно заявлениям Министерства обороны, именно такие мужчины могут подлежать мобилизации.

С 2005 по 2007 год мундеп проходил срочную службу во внутренних войсках, известных сейчас как Росгвардия. За полгода до окончания службы ему предложили отправиться в Чечню.

- Провел пару недель в Чечне. Благо все происходило гладко. Я ни в каких людей не стрелял, но так как я выполнял определенные задачи — мне дали удостоверение участника боевых действий, - рассказал Кириллов.

По словам мундепа, тогда никаких контрактов с Министерством обороны он не заключал. Это была простая командировка в рамках срочной службы.

- Я увидел страх и ужас, что происходило в Чечне. Страх разрухи. Впечатления моей молодости довольно сильные. Не жалею, что побывал там, увидел все своими глазами. Наверное, это меня перестроило и научило понимать цену жизни, - рассуждал депутат.

Решение покинуть Россию Кириллову далось тяжело. Последние годы он занимается вопросами экологии и принимал участие в экологических экспедициях в Арктику. Там вместе с единомышленниками он устранял загрязнения и проводил исследования. Несмотря на успехи в этом направлении, он решил уехать.

- Я общаюсь со своими сослуживцами, с которыми служил в армии. Им практически всем повестки пришли, - рассказал Кириллов.

Депутат не планирует сдавать мандат, однако не сможет принимать участие в заседаниях муниципального совета. Он намерен продолжать свою деятельность удаленно: помогать жителям округа "словом" и рекомендациями, как строить общение с чиновниками. Также он продолжит вести паблик "Ульянка", которым он занимается на протяжении 15 лет. Сейчас на страницу подписано более 19 тысяч человек.

В Петербурге это уже не первый муниципальный депутат, который заявил о своем отъезде за границу после объявления частичной мобилизации. Ранее о своем "отпуске" заявил заместитель главы МО "Владимирский округ" Виталий Боварь. Также покинул страну депутат МО "Город Пушкин" Константин Косов.

Константин Леньков, фото: страница Кириллова "ВКонтакте"