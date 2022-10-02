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Муниципал 16:45

Мундеп из Ульянки Никита Кириллов покинул Россию

фото ЗакС политика Мундеп из Ульянки Никита Кириллов покинул Россию

Депутат МО "Ульянка" Никита Кириллов уехал из России. Он опасался, что станет одним из первых, кого могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации. Муниципал сообщил ЗАКС.Ру, что сейчас находится в Финляндии.

Финскую границу Кириллов пересек в ночь на 22 сентября. Сборы проходили в спешке: оформил генеральную доверенность, обменял рубли на евро, собрал чемодан и сел на автобус. 35-летний мундеп имеет удостоверение участника боевых действий, а также востребованную военную специальность и категорию "А". Согласно заявлениям Министерства обороны, именно такие мужчины могут подлежать мобилизации.

С 2005 по 2007 год мундеп проходил срочную службу во внутренних войсках, известных сейчас как Росгвардия. За полгода до окончания службы ему предложили отправиться в Чечню.

- Провел пару недель в Чечне. Благо все происходило гладко. Я ни в каких людей не стрелял, но так как я выполнял определенные задачи — мне дали удостоверение участника боевых действий, - рассказал Кириллов.

По словам мундепа, тогда никаких контрактов с Министерством обороны он не заключал. Это была простая командировка в рамках срочной службы.

- Я увидел страх и ужас, что происходило в Чечне. Страх разрухи. Впечатления моей молодости довольно сильные. Не жалею, что побывал там, увидел все своими глазами. Наверное, это меня перестроило и научило понимать цену жизни, - рассуждал депутат. 

Решение покинуть Россию Кириллову далось тяжело. Последние годы он занимается вопросами экологии и принимал участие в экологических экспедициях в Арктику. Там вместе с единомышленниками он устранял загрязнения и проводил исследования. Несмотря на успехи в этом направлении, он решил уехать.

- Я общаюсь со своими сослуживцами, с которыми служил в армии. Им практически всем повестки пришли, - рассказал Кириллов.

Депутат не планирует сдавать мандат, однако не сможет принимать участие в заседаниях муниципального совета. Он намерен продолжать свою деятельность удаленно: помогать жителям округа "словом" и рекомендациями, как строить общение с чиновниками. Также он продолжит вести паблик "Ульянка", которым он занимается на протяжении 15 лет. Сейчас на страницу подписано более 19 тысяч человек.

В Петербурге это уже не первый муниципальный депутат, который заявил о своем отъезде за границу после объявления частичной мобилизации. Ранее о своем "отпуске" заявил заместитель главы МО "Владимирский округ" Виталий Боварь. Также покинул страну депутат МО "Город Пушкин" Константин Косов.

Константин Леньков, фото: страница Кириллова "ВКонтакте"


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