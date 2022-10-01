Пушкинский мундеп Константин Косов уехал из России

Муниципальный депутат МО "Город Пушкин" Константин Косов уехал из России, передаёт MR7. На данный момент он пребывает в Тбилиси.

Государственную границу на КПП "Верхний Ларс" Косов пересёк в ночь на 29 сентября, весь путь у него занял 12 часов, половину из которых он провёл в очередях.

Муниципал собирается жить в Тбилиси, где у него есть друзья, также покинувшие РФ на фоне объявленной 21 сентября частичной мобилизации. Кроме квартиры Косов собирается искать работу в сфере, в которой он трудился на родине — в Пушкине он был командиром отделения пожарно-спасательной части № 50.

Также Косов заявил, что не намерен сдавать свой муниципальный мандат, так как работать можно и в дистанционном формате.

"Я могу и удалённо какие-то вопросы решать. Опять же, мы все прекрасно понимаем, что полномочия муниципального депутата, мягко говоря, не обширные, но тем не менее я могу делать какие-то звонки, писать обращения, помогать советами, направлениями действий. Захотят лишить — пускай лишают, облегчать им [коллегам по совету] жизнь нет желания", — иронизирует Косов.

Напомним, ранее о своём отъезде за рубеж объявили Сергей Самусев из МО № 15 и Виталий Боварь из Владимирского округа. Также "в отпуск" отправился экс-депутат Заксобрания Максим Резник.

Фото: Константин Косов / "ВКонтакте"