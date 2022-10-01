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Муниципал 11:36

Пушкинский мундеп Константин Косов уехал из России

фото ЗакС политика Пушкинский мундеп Константин Косов уехал из России

Муниципальный депутат МО "Город Пушкин" Константин Косов уехал из России, передаёт MR7. На данный момент он пребывает в Тбилиси.

Государственную границу на КПП "Верхний Ларс" Косов пересёк в ночь на 29 сентября, весь путь у него занял 12 часов, половину из которых он провёл в очередях.

Муниципал собирается жить в Тбилиси, где у него есть друзья, также покинувшие РФ на фоне объявленной 21 сентября частичной мобилизации. Кроме квартиры Косов собирается искать работу в сфере, в которой он трудился на родине — в Пушкине он был командиром отделения пожарно-спасательной части № 50.

Также Косов заявил, что не намерен сдавать свой муниципальный мандат, так как работать можно и в дистанционном формате.

"Я могу и удалённо какие-то вопросы решать. Опять же, мы все прекрасно понимаем, что полномочия муниципального депутата, мягко говоря, не обширные, но тем не менее я могу делать какие-то звонки, писать обращения, помогать советами, направлениями действий. Захотят лишить — пускай лишают, облегчать им [коллегам по совету] жизнь нет желания", — иронизирует Косов.

Напомним, ранее о своём отъезде за рубеж объявили Сергей Самусев из МО № 15 и Виталий Боварь из Владимирского округа. Также "в отпуск" отправился экс-депутат Заксобрания Максим Резник.

Фото: Константин Косов / "ВКонтакте"


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