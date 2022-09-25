"Ваше пребывание на свободе не входит в планы руководства РФ": Экс-депутат ЗакСа Резник уехал из РФ

Бывший депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник на время уехал из России, о чём сам известил в своём Telegram-канале. По словам экс-парламентария, его отъезд является отпуском, в который он отправился ещё 16 сентября.

При этом, как отметил Резник, перед этим с ним связался помогавший ему "офицер из органов", кому он доверяет, который сказал следующую фразу: "Ваше пребывание на свободе не входит в планы руководства РФ".

"Уверен: агония чудовищна. Но она не будет длинной. Как и мой отпуск", - резюмировал послание народный избранник.

Напомним, что в конце августа Резнику удалось выиграть суд у Следственного комитета из-за препятствий в допуске к прошедшим выборам в ЗакС.