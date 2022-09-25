ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:02

"Ваше пребывание на свободе не входит в планы руководства РФ": Экс-депутат ЗакСа Резник уехал из РФ

фото ЗакС политика "Ваше пребывание на свободе не входит в планы руководства РФ": Экс-депутат ЗакСа Резник уехал из РФ

Бывший депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник на время уехал из России, о чём сам известил в своём Telegram-канале. По словам экс-парламентария, его отъезд является отпуском, в который он отправился ещё 16 сентября.

При этом, как отметил Резник, перед этим с ним связался помогавший ему "офицер из органов", кому он доверяет, который сказал следующую фразу: "Ваше пребывание на свободе не входит в планы руководства РФ".

"Уверен: агония чудовищна. Но она не будет длинной. Как и мой отпуск", - резюмировал послание народный избранник.

Напомним, что в конце августа Резнику удалось выиграть суд у Следственного комитета из-за препятствий в допуске к прошедшим выборам в ЗакС.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости25 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама