Горсуд подтвердил победу Резника над Следственным комитетом

Городской суд Петербурга 31 августа отказался удовлетворить апелляцию Следственного комитета России к бывшему депутату ЗакСа Максиму Резнику, сообщил ЗАКС.Ру его адвокат Михаил Пашинский.

- Решение Октябрьского районного суда оставлено без изменений, - сказал Пашинский.

Резнику от СК полагаются 40 тысяч рублей из-за фактических препятствий в допуске до выборов в новый созыв ЗакСа. Из них 30 тысяч – компенсация морального вреда, а 10 тысяч – выплата адвокату.

Напомним, Резник во время избирательной кампании находился под домашним арестом и добивался встречи с нотариусом, чтобы заверить необходимые для выдвижения документы. Следователи эту встречу не разрешали. Горсуд признал их позицию незаконной, но произошло это уже после подведения итогов голосования.

Позже бывший депутат получил пять месяцев колонии-поселения по "наркотической" статье 282 УК РФ. Ему зачли срок, проведенный под домашним арестом. Сам политик считал уголовное дело в отношении себя политическим.

Сергей Еремеев