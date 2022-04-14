Суд решил взыскать с СК в пользу Резника 40 тысяч вместо 1 млн рублей

Октябрьский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск бывшего депутата ЗакСа Максима Резника к региональному управлению Следственного комитета. Решение было озвучено в четверг, 14 апреля, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

Политик требовал от СК 1 млн рублей в качестве моральной компенсации за отказ во встрече с нотариусом, а также возмещения затрат на услуги адвоката в размере 50 тысяч рублей.

Находившийся под домашним арестом во время избирательной кампании оппозиционер не смог заверить документы и выдвинуться в новый созыв ЗакСа.

Суд решил взыскать 30 тысяч в качестве компенсации морального вреда и 10 тысяч для адвоката.

- Ситуация с выборами меня волновала больше, чем сам домашний арест. Человека лишить этой работы могут только избиратели. Никто другой этого делать не должен, - заявил суду Резник.

Истец отметил, что в выборах смог принять участие политик Андрей Пивоваров, перед началом избирательной кампании попавший в СИЗО, а ему под домашним арестом этого сделать не удалось.

Резник заявил, что испытывал по этому поводу нравственные переживания, а его здоровье ухудшилось. Это подтвердила выступившая в качестве свидетеля мать политика Галина Малиновская. Она рассказала, что сын, находясь под домашним арестом, имел проблемы с сердцем.

Представитель СК заявила, что документальных доказательств ухудшения здоровья истца представлено не было. Кроме того, ответчица заметила, что недопуск нотариуса не означает недопуска к выборам.

- Нет доказательств о потере работы именно из-за недопуска нотариуса. Нет доказательств, что граждане Санкт-Петербурга избрали бы его депутатом, - продолжила сотрудница СК.

Адвокат Резника Михаил Пашинский заметил на это, что предмет иска - нарушение конституционного права быть избранным в органы государственной власти.

- Была блокирована его возможность выдвинуть свою кандидатуру и участвовать в выборах. Компенсацию мы просим за это, - добавил Пашинский.

Бывший депутат пояснил суду, что попросил именно 1 млн рублей поскольку считает предмет иска опасным прецедентом.

Напомним, Резник во время избирательной кампании находился под домашним арестом и добивался встречи с нотариусом, чтобы заверить необходимые для выдвижения в кандидаты документы. Следователи эту встречу не разрешали. Законность этого запрета подтвердил Октябрьский районный суд. Позже Горсуд это решение отменил, но произошло это уже после подведения итогов голосования.

Резника преследуют по "наркотической" статье 228 УК РФ. Обвинение считает, что политик приобрел для личного пользования 18,2 грамма запрещенного растительного вещества. Дело рассматривает тот же Октябрьский суд. Экс-депутат по-прежнему находится под домашним арестом. Он не признает вину и считает преследование в отношении себя политически мотивированным.

Сергей Еремеев