Депутат МО "Владимирский округ" Боварь покинул Россию

Заместитель главы МО "Владимирский округ", мундеп Виталий Боварь покинул Россию. О "вынужденном отпуске" депутат сообщил на своей станице в Twitter в ночь на 26 сентября. Сейчас он находится в Хельсинки.

Боварь написал, что решение покинуть страну далось ему нелегко, но отметил, что сможет продолжать вести депутатскую деятельность удаленно. Также продолжит выходить муниципальная газета "Владимирский округ", в которой мундеп занимает пост главного редактора.

"Я патриот своей страны и все что я делаю с 2019 года - попытка сделать ее лучше, чтобы люди в ней ощущали свое человеческое достоинство и уважали чужое. И я буду продолжать этим заниматься", - написал Боварь.

По данным РБК, в первые дни после объявления в России частичной мобилизации финскую границу пересекли более 10 тысяч россиян.

Ранее об "отпуске" сообщил экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник.

Константин Леньков