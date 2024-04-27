ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17:50

В Петербурге разбившего стекла в здании прокуратуры отправили в спецприемник

фото ЗакС политика В Петербурге разбившего стекла в здании прокуратуры отправили в спецприемник

Обвиненного в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) петербуржца Павла Киржаева лишили свободы на пять суток, передает объединенная пресс-служба городских судов. 

Административный арест горожанину назначили после того, как он разбил стекло, вставленное во входную дверь прокуратуры Центрального района. Установлено, что он громко ругался матом и активно размахивал руками у дома № 44 по Лиговскому проспекту.

На заседании Смольнинского районного суда Киржаев согласился с обвинением и раскаялся в содеянном.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама