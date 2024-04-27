В Петербурге разбившего стекла в здании прокуратуры отправили в спецприемник

Обвиненного в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) петербуржца Павла Киржаева лишили свободы на пять суток, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Административный арест горожанину назначили после того, как он разбил стекло, вставленное во входную дверь прокуратуры Центрального района. Установлено, что он громко ругался матом и активно размахивал руками у дома № 44 по Лиговскому проспекту.

На заседании Смольнинского районного суда Киржаев согласился с обвинением и раскаялся в содеянном.

Фото: ЗАКС.Ру