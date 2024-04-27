В Петербурге высадили 32 именные липы в честь погибших участников СВО

Рядом с Пискаревским мемориальным кладбищем 27 апреля прошла ежегодная акция памяти в честь погибших морских пехотинцев и десантников, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе "Единой России". В этом году высадили 32 липы в честь участников специальной военной операции. Пять из них были в честь петербуржцев.

В акции приняли участие родственники погибших, которые приехали из других регионов, кадеты, суворовцы и воспитанники образовательных учреждений. Также в мероприятии принял участие депутат Государственной думы Михаил Романов.

"Ежегодно в акции принимают участие подрастающее поколение, молодежь, кадеты, и нам важно, чтобы наши ребята учились на подвигах тех защитников Отечества, которые отдали жизнь за други своя. Сегодня мы чтим тех ребят, которые, услышав призыв нашего Президента, пошли вперёд, с мобилизованными и добровольцами. Они с честью и доблестью исполнили свой воинский долг", - приводит слова Романова пресс-служба петербургского отделения партии.

В пресс-службе ЕР уточнили, что именные липы высадили в честь лейтенанта вертолетной эскадрильи Евгения Петрова, погибшего у острова Змеиный в мае 2022 года, Антона Вернигоры, погибшего под Павловкой в ДНР в ноябре 2022 года и посмертно представленного к ордену Мужества, матроса Ивана Шамина, младшего сержанта Евгения Хромцова, старшего лейтенанта Андрея Лимонова и других героев СВО. Сейчас в Сквере памяти около 350 деревьев.

Константин Леньков / Фото пресс-служба "Единой России"