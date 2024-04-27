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Новости 16:13

Антимонопольщиков не устроила реклама детской карты "Альфа-Банка"

фото ЗакС политика Антимонопольщиков не устроила реклама детской карты "Альфа-Банка"

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела жалобу на рекламу детской карты, выпущенной "Альфа-Банком".

В маркетинговом тексте провозглашалось превосходство кредитной организации над конкурентами. В качестве обоснования авторы рекламы указали: "по версии Markswebb". Однако сноска была размещена "трудным для восприятия способом" и демонстрировалась в течение крайне малого времени.

По мнению чиновников, качество и количество аргументов для высокой сравнительной оценки банка оказалось недостаточным. В результате рекламу признали ненадлежащей. Нарушение должно быть устранено в течение полумесяца, после чего от банка потребуют отчета.

Отметим, что претензии у антимонопольщиков к "Альфа-Банку" возникают регулярно.

Фото: ЗАКС.Ру


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