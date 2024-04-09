У антимонопольщиков снова возникли вопросы к "Альфа-Банку"

Федеральная антимонопольная служба обнаружила в деятельности "Альфа-Банка" признаки нарушения рекламного законодательства. Проверка началась после жалобы одного из бдительных телезрителей, которому не понравился рекламный ролик, сообщает ведомство.

Представители компании на распространенной видеозаписи рассказывают гражданам, что открытие счета влечет за собой дарение баллов. Важные подробности акции заключены в сноске, которая оформлена мелким шрифтом и демонстрируется в течение непродолжительного времени.

Вызвавшая нарекания реклама также содержала утверждение о том, что у банка "лучшая программа лояльности". Доказательств этому тезису авторы ролика не привели. По мнению антимонопольщиков, банк вводит реальных и потенциальных клиентов в заблуждение. Кредитной организации может грозить штраф.

В начале года петербургское УФАС завело на "Альфа-Банк" не менее двух административных дел.

Фото: ЗАКС.Ру