На "Альфа-Банк" завели еще одно административное дело

Федеральная антимонопольная служба усмотрела в деятельности "Альфа-Банка" признаки нарушения законодательства о рекламе и возбудила административное дело. Оно связано с телерекламой, которая транслировалась минувшей осенью на федеральных каналах.

Ролик рассказывал об отмене комиссии за эквайринг. При этом существенные уточнения к основному содержанию видео были поданы крайне мелким текстом в сносках. Более того, тяжелые для восприятия примечания появлялись на экране на непродолжительное время. Чиновники квалифицировали такую подачу информации как предоставление неполных сведений об услуге.

Ранее на "Альфа-Банк" завели дело петербургские антимонопольщики. Они сочли обоснованной жалобу клиента, недовольного рассылкой, на которую он не подписывался.

Фото: ЗАКС.Ру