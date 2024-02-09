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Новости 16:48

На "Альфа-Банк" завели еще одно административное дело

фото ЗакС политика На "Альфа-Банк" завели еще одно административное дело

Федеральная антимонопольная служба усмотрела в деятельности "Альфа-Банка" признаки нарушения законодательства о рекламе и возбудила административное дело. Оно связано с телерекламой, которая транслировалась минувшей осенью на федеральных каналах.

Ролик рассказывал об отмене комиссии за эквайринг. При этом существенные уточнения к основному содержанию видео были поданы крайне мелким текстом в сносках. Более того, тяжелые для восприятия примечания появлялись на экране на непродолжительное время. Чиновники квалифицировали такую подачу информации как предоставление неполных сведений об услуге.

Ранее на "Альфа-Банк" завели дело петербургские антимонопольщики. Они сочли обоснованной жалобу клиента, недовольного рассылкой, на которую он не подписывался.

Фото: ЗАКС.Ру


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