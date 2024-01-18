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Новости 13:10

Антимонопольщики в Петербурге завели новое дело на "Альфа-банк"

фото ЗакС политика Антимонопольщики в Петербурге завели новое дело на "Альфа-банк"

В Петербурге открыли административное производство в отношении "Альфа-банка". Как сообщает региональное управление ФАС, компания нарушила действующее законодательство о рекламе, что подпадает под ст. 14.3 КоАП.

Если суд займет сторону ведомства, кредитной организации грозит штраф до полумиллиона рублей.

Антимонопольщики составили протокол, изучив заявление гражданина. Последний пожаловался, что банк снабжает его рекламой услуг, на которую он не давал согласия.

В ноябре АО "Альфа-банк" уже было оштрафовано на 350 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе.

Фото: ЗАКС.Ру


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