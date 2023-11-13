В Петербурге антимонопольщики оштрафовали "Альфа-Банк" за нарушение закона о рекламе

Петербургское управление ФАС сообщило 13 ноября о признании "Альфа-Банка" виновным в нарушении закона "О рекламе" и о назначении в связи с этим штрафа организации. Жалоба антимонопольщикам поступила от жителя Северной столицы.

При рассмотрении дела выяснилось, что реклама поступила гражданину без его согласия. О самом сообщении говорится, что оно "не содержит информации, благодаря которой у клиента сформируется правильное представление о рекламируемой услуге". В целом же, по мнению ФАС, банк "ввел в заблуждение потребителя, отразив только выгодные для условия".

Реклама была признана ненадлежащей и нарушающей положения соответствующего закона, касающиеся искажения смысла транслируемой информации, получения предварительного согласия абонента и указания полного названия юрлица, оказывающего услуги. В итоге банк оштрафовали на 350 тысяч рублей.

Ранее на "Альфа-Банк" завели дело из-за подозрений во введении клиентов в заблуждение.

Фото: ЗАКС.Ру