ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 18:40

Арестован двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

фото ЗакС политика Арестован двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы отправил под арест двенадцатого фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в Красногорске Московской области. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Под стражу до 22 мая на этот раз помещен уроженец и гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов. Следствие полагает, что он выделял деньги на осуществление теракта. В частности, он снабжал преступников средствами связи.

Напомним, что трагедия в "Крокусе" случилась 22 марта перед концертом группы "Пикник" и унесла жизни более 140 человек. После теракта многие официальные лица стали рассуждать о возможной отмене моратория на смертную казнь.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости27 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама