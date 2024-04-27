Арестован двенадцатый фигурант дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Басманный суд Москвы отправил под арест двенадцатого фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", расположенном в Красногорске Московской области. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Под стражу до 22 мая на этот раз помещен уроженец и гражданин Таджикистана Джумахон Курбонов. Следствие полагает, что он выделял деньги на осуществление теракта. В частности, он снабжал преступников средствами связи.

Напомним, что трагедия в "Крокусе" случилась 22 марта перед концертом группы "Пикник" и унесла жизни более 140 человек. После теракта многие официальные лица стали рассуждать о возможной отмене моратория на смертную казнь.

фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram