СК возбудил дело о теракте в связи со стрельбой в "Крокус Сити Холле"

Стрельбу в "Крокус Сити Холле" в Подмосковье квалифицировали как теракт (ст. 205 УК РФ), сообщили вечером 22 марта в пресс-службе Следственного комитета. На место происшествия выехала следственная группа.

Уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением СК. "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа центрального аппарата СК России", — говорится в распространенном сообщении.

О стрельбе в "Крокус Сити Холле" стало известно вечером в пятницу, на площадке планировалось выступление рок-группы "Пикник". В Центре общественных связей ФСБ сообщили о погибших и раненых в результате инцидента, сообщил ТАСС. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил оказать помощь пострадавшим. Согласно его распоряжению, на выходных в столице отменены массовые мероприятия.

Фото: ЗАКС.Ру