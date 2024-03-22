Собянин распорядился оказать помощь всем пострадавшим во время стрельбы в "Крокус Сити Холле"

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение оказать помощь всем пострадавшим во время стрельбы в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Подмосковье 22 марта. Глава города сообщил об этом в своем Telegram-канале.

"Сегодня в ТЦ "Крокус-Сити" произошла ужасная трагедия. Соболезную близким погибших. Дал распоряжение оказать всю необходимую помощь всем, кто пострадал во время случившегося", - написал Собянин.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные открыли огонь по посетителям перед концертом группы "Пикник", Позже здание начало гореть. СМИ сообщают, что начала рушиться кровля. Порядка 100 человек удалось эвакуировать спасателям, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на МЧС.

Обновление: Собянин отменил все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия в Москве на этих выходных

Константин Леньков / Фото из Telegram-канала Сергея Собянина