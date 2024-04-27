В ГД внесли инициативу, сокращающую срок временного пребывания иностранцев в РФ

Группа из шести депутатов внесла в Госдуму законопроект, в случае принятия которого будет до 90 дней сокращен максимальный срок временного пребывания иностранцев на территории России. Инициатива также вводит правовой режим высылки, который может быть применен к иностранцам по ряду оснований, включая факт совершения противоправного деяния. Те, к кому будет применен режим высылки, депутаты хотят запретить приобретать недвижимость, открывать банковские счета и заключать брак.

Свой документ авторы позиционируют как направленный на повышение эффективности контроля и надзора в сфере миграции. Пояснительная записка к законопроекту начинается со слов о "складывающейся криминогенной обстановки среди иностранцев" и общественном запросе на урегулирование этой проблемы. Документ представляет собой поправки к федеральному закону №115 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Отметим, что "антимигрантские" инициативы в устной форме от официальных лиц участились после трагедии в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл", где террористы 22 марта устроили стрельбу и пожар. По делу о теракте, унесшем жизни почти 150 человек, арестованы 12 мигрантов.

Фото: ЗАКС.Ру