Петербургский депутат предложил создать новое ведомство для ввоза и трудоустройства мигрантов

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрея Рябоконь считает, что в России должна быть создана государственная организация, которая бы обладала уникальным полномочием по ввозу и трудоустройству иностранных граждан из стран СНГ. По задумке парламентария, это ведомство также должно заниматься обучением русскому языку, организацией мест проживания и возвратом иностранцев на родину. Своими соображениями по вопросам миграции Рябоконь поделился со своими подписчиками в Telegram-канале 25 марта.

"Считаю, что необходимость огосударствления рынка найма рабочей силы из стран ближнего зарубежья давно назрела. Хаотичная трудовая миграция порождает массу негативных социальных и экономических последствий, создает угрозы безопасности страны и граждан, да и сами мигранты порой оказываются в нашей стране на правах рабов", - написал депутат.

Рябоконь добавил, что зачастую, по его мнению, организация трудовой миграции из стран ближнего зарубежья может быть "так или иначе" связана с деятельностью криминальных групп, что приводит к росту коррупции и экстремистских проявлений. По мнению депутата, любая трудовая и индивидуальная предпринимательская деятельность мигрантов вне предложенной парламентарием организации должна быть объявлена вне закона.

Разговоры об ужесточении политики в сфере мигрантов активизировались после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", где четверо стрелков открыли огонь по посетителям концертного зала. Погибли более 130 человек. Стрелки, по данным правоохранительных органов, уроженцы Таджикистана. Их поймали в Брянской области. Сейчас они взяты под стражу.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру